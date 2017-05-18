Армянские ушуисты в Тбилиси обеспечили 8 медалей на ЧЕ
18 мая 2017 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по традиционному ушу среди взрослых, юниоров (до 18 лет) и юношей (до 16 лет) обеспечили 8 медалей.
Турнир проходит с 17 по 20 мая. В нем участвуют свыше 800 спортсменов из 28 стран континента.
Сборная Армении на чемпионате представлена 14 спортсменами, которые соревнуются в дисциплинах циньда (7 человек), таолу (комплекс двигательных упражнений, 5 человек) и винь-чунь (2 человека), сообщает НОК РА.
В беседе с пресс-службой НОКА президент Федерации традиционного ушу Армении Тигран Чобанян сообщил, что армянские ушуисты завоевали две медали в винь-чунь: Каро Карапетян (65 кг, взрослые) стал серебряным призером, а Саят Багдасарян завоевал бронзовую медаль (взрослые, комплекс двигательных упражнений). В таолу чемпионкой Европы стала Светлана Мосоян (взрослые), а Армен Амбарцумян (взрослые) занял второе место.В циньда 4 наших спортсмена вышли в финал и поборются за золотые медали: Арсен Багрян (юноши, 48 кг), Вардан Даниелян (56 кг, юниоры), Айк Гаспарян (56 кг, взрослые) и Ребекка Баласанян (65 кг, юниоры).
Таким образом, в независимости от исхода финалов, армянские ушуисты обеспечили 8 медалей.
Чемпионат Европы завершится 19 мая, а 20 мая день состоится церемония награждения и закрытия турнира.
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