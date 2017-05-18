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Карен Карапетян назначен премьер-министром Армении

Карен Карапетян назначен премьер-министром Армении
18 мая 2017 - 19:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян назначил Карена Карапетяна премьер-министром. Соответствующий указ размещен на сайте главы Армении.

18 мая правительство ушло в отставку. Президент Армении принял отставку правительства и поручил членам кабинета до формирования нового правительства продолжать выполнять обязанности.

Согласно законодательству, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента Армении.

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