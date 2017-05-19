Адресное заявление МГ ОБСЕ: Азербайджан произвел ракетный обстрел и получил ответ от армянских ВС
19 мая 2017 - 00:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 18 мая выступили с адресным с заявлением.
«Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу»,- в частности говорится в заявлении.
«Существуют противоречивые сообщения о целях недавних ударов, а также о жертвах и нанесенном ущербе. Сопредседатели Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные данные для более полной и точной информации о текущей ситуации. Сопредседатели осуждают нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», - отмечается в заявлении.
15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела была частично повреждена военная техника, потерь нет.
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