Ереванский офис ОБСЕ закроется 31 августа
19 мая 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении.
Как говорится в распространенном организацией сообщении, офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа 2017 года.
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньерсказал, что офис в Ереване и его персонал внесли значительный вклад в оказание помощи властям Армении по выполнению их обязательств в рамках ОБСЕ.
Офис ОБСЕ в Ереване открылся в 2000 году.
«Сотрудничество с Арменией всегда было очень плодотворным»,- отметил он.
Заньер отметил, что Организации в рамках своей деятельности оказывало содействие армянской стороне в вопросе реформирования Полиции РА, а также обзора и совершенствования национальной нормативной базы, влияющей на деловую активность и повседневную жизнь граждан.
В 2006 году Управление в Ереване начало реализацию программы в Сюникской области с целью содействия устойчивому развитию.
Заньер добавил, что ОБСЕ будет стремиться продолжать взаимодействие с Арменией в соответствии с существующими обязательствами Организации по всем трем аспектам безопасности - военно-политическим измерении, экономическом, экологическом.
Ереванский офис ОБСЕ будет закрыт из-за вето, наложенного Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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