Губернатор Калифорнии отказался помиловать убившего посла Турции Амбика Сасуняна
19 мая 2017 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Губернатор Калифорнии Джерри Браун отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного на пожизненный срок Амбика Сасуняна – ливанского армянина, который в 1982 году совершил убийство генерального консула Турции в Лос-Анджелесе.
14 декабря 2016 года Совет по условно-досрочному освобождению заключенных, содержащихся в тюрьмах штата Калифорния, принял решение о помиловании Амбика Сасуняна. Соответствующее решение было направлено губернатору штата, в случае согласия которого ливанский армянин, отбывающий пожизненный срок в калифорнийской тюрьме, мог выйти на свободу.
«Сасунян все еще представляет опасность для общества», - итметил губернатор, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на американское издание SF Gate.
В вопросе Сасуняна губернатор Браун остался непоколебимым, несмотря на то, что публично не раз произносил слово «Геноцид», описывая события 1915 года в в Османской Турции.
Против помилования Сасуняну ранее высказывался и МИД Турции. В заявлении ведомства говорилось, что «Турция справедливо ожидает, что власти США выступят против этого решения и откажутся от досрочного помилования Сасуняна».
28 февраля 1982 года, в 9:40 утра Амбик Сасунян вместе с напарником застрелил турецкого консула Кемаля Арикана в его машине, когда тот остановился на красный свет светофора на перекрестке бульвара Уилшир и улицы Комсток в Лос-Анджелесе. Очевидцы опознали Сасуняна как одного из стрелявших в генконсула, его напарник не был найден. В 1984 году Сасунян был приговорен американским судом к пожизненному сроку заключения.
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