Захарова: Азербайджан начал эскалацию в зоне карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Эскалацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта начал Азербайджан. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта в последние дни.

Ранее МИД РФ прокомментировал PanARMENIAN.Net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта Нагорно-Карабахской Республики.

Она подчеркнула, что как посредник в урегулировании карабахского конфликта, Россия осуждает нарушения режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта.

«По информации из различных источников, 15 мая днем с азербайджанской стороны был обстрелян военный объект, находящийся по ту строну линии соприкосновения. Соответственно, отреагировала другая сторона. Данные о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы. Я еще раз высказала российскую принципиальную позицию на этот счет», - сказала Захарова.

Коснувшись вопроса об организации встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана, официальный представитель МИД России сказала, что пока анонсировать нечего, как только будет информация о возможных контактах, о них будет сообщено.

15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.

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