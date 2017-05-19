Захарова: Азербайджан начал эскалацию в зоне карабахского конфликта
19 мая 2017 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Эскалацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта начал Азербайджан. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта в последние дни.
Ранее МИД РФ прокомментировал PanARMENIAN.Net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта Нагорно-Карабахской Республики.
Она подчеркнула, что как посредник в урегулировании карабахского конфликта, Россия осуждает нарушения режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта.
«По информации из различных источников, 15 мая днем с азербайджанской стороны был обстрелян военный объект, находящийся по ту строну линии соприкосновения. Соответственно, отреагировала другая сторона. Данные о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы. Я еще раз высказала российскую принципиальную позицию на этот счет», - сказала Захарова.
Коснувшись вопроса об организации встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана, официальный представитель МИД России сказала, что пока анонсировать нечего, как только будет информация о возможных контактах, о них будет сообщено.
15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.
Читайте также:Адресное заявление МГ ОБСЕ: Азербайджан произвел ракетный обстрел и получил ответ от армянских ВС
Самое значимое
На одном из холмов у карабахского села Дашушен к 9 мая был установлен высокий светящийся крест - в память о погибших за освобождение и защиту Арцаха военнослужащих.
Ректором крупнейшего вуза Силиконовой долины, Университета Сан-Хосе в США, стала армянка Мэри Папазян.
«Азербайджанский агитпроп своими действиями вызывает уже не столько удивление, сколько смех. Проблема в том, что распространяемая информация своей неграмотностью не только не внушает доверия, но и раскрывает возможное развитие событий, к которым, кажется, готовится Баку»,- написал Асратян
В российско-армянском культурном центре «Вернатун» Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга состоялось первое собрание врачей армянского происхождения работающих в культурной столице России.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Последние новости
Турция не будет участвовать в операции по освобождению Ракки из-за курдов Переговоры президента США Дональда Трампа с Эрдоганом прошли в Вашингтоне 16 мая на фоне обострившихся противоречий между двумя странами в связи с недавним решением президента США вооружить сирийских курдов
Парламент Армении избрал вице-спикеров От Республиканской партии на посты вице-спикеров парламента избраны: экс-минюст Арпине Ованнисян, и Эдуард Шармазанов.
Спасенных в Армении медвежат назвали Зангак и Бамбак Уходом медвежат займется фонд Бриджит Бордо.
В Ростове-на-Дону откроют Торговый дом Армении Это будет площадка для реализации товаров, произведенных в Армении, здесь будут проходить бизнес-встречи, разместится культурно-выставочный центр