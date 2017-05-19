В Армении прогнозируются кратковременные дожди и грозы
19 мая 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В большинстве регионов Армении 19 мая, 23 мая в вечерние часы, также 20-22 мая время от времени, в основном в северных районах, прогнозируются дожди и грозы. Об этом сообщает МЧС РА.
Отмечается, что в отдельных местах возможен град.
Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха 19 мая повысится на 2-3 градуса, 20 и 21 мая днем понизится на 4-5 градусов, 22 мая – повысится на 2-3 градуса.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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