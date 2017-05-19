Солист Soundgarden и автор саундтрека «Обещания» Крис Корнелл покончил собой

PanARMENIAN.Net - Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что лидер группы Soundgarden и автор саундтрека о Геноциде армян «Обещания» (The Promise) Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством.

В бюро судмедэкспертизы округа Уэйн (штат Мичиган) 18 мая заявили, что закончили предварительный этап вскрытия тела Корнелла, но «полный отчет по вскрытию еще не готов», передает РИА Новости.

Ранее о том, что причиной смерти Корнелла мог стать суицид, сообщили местные СМИ.

Крис Корнелл скончался вечером 17 мая в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта. Представитель Корнелла Брайан Бумбери рассказал, что смерть певца оказалась «внезапной и неожиданной» для членов его семьи.

Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.