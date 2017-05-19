Гол Мхитаряна «ударом скорпиона» признан лучшим в МЮ по итогам сезона 2016/2017

PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда», выполненный «ударом скорпиона», был признан лучшим голом сезона на сегодняшней церемонии вручения клубных наград.

Мяч, забитый Генрихом, набрал 57% голосов болельщиков и обошел 250-й гол Уэйна Руни за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Сток Сити» (13%) и гол Поля Погба в ворота «Суонси» (9%).

«Честно говоря, я был впечатлен не меньше трибун. Я не мог и предположить, что смогу забить такой гол, я действительно не знаю, как так получилось. Я не мог упустить эту отличную возможность забить, так как получил прекрасный пас от самого бога», - отметил Мхитарян, говоря слова благодарности после вручения награды.

Забитый армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном гол в ворота «Сандерленда» признан лучшим голом «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Мхитарян отличился на 46-й минуте матча, в результате поединок закончился победой манкунианцев со счетом 3:0. В голосовании, объявленном изданием The Sun, Мхитарян с существенным отрывом опередил ближайшего конкурента Маркуса Рашфорда (гол Андерлехту) — 32% против 17%.