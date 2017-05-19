СМИ: Парижанки массово жалуются на домогательства мигрантов
19 мая 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Жительницы парижского квартала, расположенного вблизи знаменитой на весь мир достопримечательности — Базилики Сакре-Кер, массово жалуются на приставания на улицах со стороны агрессивно настроенных нелегальных торговцев и мигрантов.
Отмечается, что состоящую из жительниц квартала Шапель-Пажоль, уже в течение длительного времени многие женщины сталкиваются на улицах со случаями приставаний, проявлениями физической и вербальной агрессии со стороны «нелегальных торговцев, «дилеров», мигрантов», которые полностью изменили облик некогда спокойного района.
Как рассказали газете жительницы квартала, многие боятся уже выходить на улицу и отпускать детей одних в школу, некоторым пришлось пересмотреть привычные маршруты передвижения, другие сменили гардероб, отказавшись от привлекающих внимание вещей, выходить вечером на улицы уже небезопасно.
По свидетельству одной из парижанок, ей в волосы кидали зажженный окурок, другой угрожали ножом, в том же квартале ранее было совершено нападение сексуального характера на пожилую местную жительницу, которая одна возвращалась вечером домой.
Жаловаться представительницы инициативной группы считают не слишком эффективным, поэтому намерены самостоятельно зафиксировать на улицах, где они сталкиваются с проявлениями агрессии, свои наблюдения и поделиться ими с властями. Местные депутаты уже обещали рассмотреть этот вопрос.
В полиции заявляют, что с начала года провели в этом квартале 110 рейдов против нелегальных уличных торговцев, было задержано свыше 880 человек, передает РИА Новости.
В январе 2016 года на жительниц и жителей Кельна были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев. В полицию тогда поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности. Аналогичные преступления произошли в Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, а также в Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах. События получили широкий общественный резонанс.
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