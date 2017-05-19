В Ростове-на-Дону откроют Торговый дом Армении

PanARMENIAN.Net - В Ростове-на-Дону будет создан «Торговый дом Армении». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева по итогам встречи главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Армении в РФ Варданом Тоганяном.

«Это будет площадка для реализации товаров, произведенных в Армении, здесь будут проходить бизнес-встречи, разместится культурно-выставочный центр. Идея принадлежит послу Армении. Василий Голубев поддержал инициативу и поручил министерству экономики Ростовской области детально проработать вопрос», – отметили в пресс-службе губернатора.

По мнению Тоганяна, у Армении есть широкие и серьезные перспективы взаимодействия с Ростовской областью. В частности, Тоганян сообщил о желании армянской стороны закупать сельскохозяйственную технику «Ростсельмаша» для нужд сельского хозяйства страны на условиях государственного субсидирования.

В ближайшее время между Ростовской областью и Арменией будет подписан документ, в котором будут отражены условия взаимодействия в экономике и других сферах.

Перспективы открытия торгового дома Армении в Ростове-на-Дону осенью 2016 года обсуждались прежним руководством города с генеральным консулом Республики Армения Вардаром Асояном в ЮФО. Тогда предполагалось, что торговый дом станет площадкой для общения бизнеса и подписания контрактов.