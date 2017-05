Спасенных в Армении медвежат назвали Зангак и Бамбак

PanARMENIAN.Net - У медвежат, спасенных 4 мая в Лорийской области Армении, теперь есть имена: Зангак и Бамбак. Об этом сообщили в Фонде сохранения дикой природы и культурных ценностей.

3-4-месячные медвежата были обнаружены на берегу реки в Лорийской области Армении.Ранее медвежат предлагали назвать: Гензель и Гретель, Джон и Санс, Мигель и Урсула, Мико и Maнуш, Мушо и Нушик, Зангак и Бамбак.

«Есть две хорошие новости о наших медвежатах. По итогам всеобщего голосования у них теперь есть имена - Зангак и Бамбак. Также благодаря усилиям Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets уходом медвежат займется фонд Бриджит Бордо», - сообщают в фонде.

Актриса Бриджит Бордо основала фонд защиты животных в 1986 году.