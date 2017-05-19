Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
19 мая 2017 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный индийский режиссер Шекхар Капур, чей фильм «Элизабет» получил в свое время заветную статуэтку «Оскар», возглавит съемки фильма о Геноциде армян по роману Мишелин Агаронян Марком«С неба упали три яблока»,в основе которого лежат реальные воспоминания бабушки писательницы, которая сумела выжить в страшные времена Геноцида, пишет Deadline.
Книга была издана в 2001 году и получила высочайшие оценки американских литературных критиков и завоевала премию «Анаит» Армянского центра Колумбийского университета.
Сценарий к фильму написал Хосе Ривера.
Действие фильма разворачивается в 1915-1917 годах, когда турки убивали армян, и вращается вокруг юной беженки, которую турецкие соседи приютили после смерти ее родителей. Ее детство разрушено, сейчас она рассматривает остатки своего мира через мусульманскую завесу.
Семья Капура также в свое время столкнулась с тяжелой проблемой миграции, когда была вынуждена покинуть Дели в качестве беженцев во время раздела Индии.
На главную роль Капур предложил американскую армянку Сону Татоян, чьи предки в годы Геноцида армян бежали в сирийский Алеппо, но вынуждены были переехать и оттуда из-за гражданской войны в Сирии. Уже вышел первый видеоролик в девушкой в главной роли в качестве напоминания о том, как сложно живется беженцам в мире.
Это первый ролик из данной серии, которую делает компания Disruptive Narrative, занимающаяся рассказом историй о глобальной несправедливости, он будет продемонстрирован на 70-м Каннском кинофестивале.
Сам режиссер в 2013 году провел около недели в Армении, где тщательно подыскивал подходящие для съемок локации.
Самое значимое
На проходящем международном молодежном фестивале Pidifest в столице Чехии постановка «Дюймовочки» ереванского кукольного театра удостоилась главного приза за лучший спектакль.
Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля «Кинотавр» 14 июня в Сочи.
Создатели фильм ранее сообщали, что бюджет картины составляет около $100 млн, однако на киносайте Box Office Mojo указано, что бюджет фильма - $90 млн
В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
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