Турция не будет участвовать в операции по освобождению Ракки из-за курдов
19 мая 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от террористов «Исламского государства» (ИГ), если США планируют привлечь к ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы обсудили во время визита в США операцию в Ракке и увидели, что США с чувствительностью воспринимают операцию в Ракке. Мы сказали: если там будет YPG, мы не примем в ней участие, вы сами проведете операцию. Раз ваше решение по Ракке такое, – ну, удачи», — сказал Эрдоган, выступая перед промышленниками и предпринимателями в Стамбуле, пишет РИА Новости.
Переговоры президента США Дональда Трампа с Эрдоганом прошли в Вашингтоне 16 мая на фоне обострившихся противоречий между двумя странами в связи с недавним решением президента США вооружить сирийских курдов, которые ведут борьбу против террористической группировки ИГ. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.
«Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, ведут бои за освобождение провинции Ракка от боевиков «Исламского государства». Их поддерживают американская авиация и спецназ. В SDF заявляли, что наступательная операция на город Ракка на севере Сирии начнется в начале лета.
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