Хокинг рассказал, почему не стоит искать инопланетян

PanARMENIAN.Net - Известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг предположил, что поиск контактов с внеземными цивилизациями может закончиться не так хорошо, как представляют себе некоторые ученые.

По мнению Хокинга, встреча с инопланетянами может состояться по схеме «Угнетатель — угнетенный», причем в качестве второго выступит человечество. Даже если первый контакт будет положительным, спрогнозировать дальнейшее развитие событий, а также то, как воспримут информацию о Земле жители других планет, невозможно, передает 360tv.ru со ссылкой на DAILY.

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда врачи считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг ведет активную жизнь — занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.

