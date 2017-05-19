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Доклад: Армения лидирует в регионе по качеству здравоохранения

Доклад: Армения лидирует в регионе по качеству здравоохранения
19 мая 2017 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения опережает всех своих соседей по качеству здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные нового отчета группы международных экспертов, составивших рейтинг 195 стран мира, опубликованный 19 мая в медицинском журнале The Lancet.

Так, Армения заняла 63-е место в индексе Доступности и качества здравоохранения, опередив соседние Азербайджан (68), Грузию (71), Турцию (80) и Иран (87).

В качестве приблизительной меры доступа населения к качественным услугам здравоохранения международная команда исследователей проанализировала уровень смертности в результате 32 заболеваний, которые обычно не считаются смертельными, если доступна эффективная медицинская помощь.

Первое место в рейтинге досталось Андорре, географически расположенной между Испанией (8) и Францией (15). В десятку лидеров вошли также Исландия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Австралия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург.

Великобритания заняла в рейтинге 30-е место, США - 35-е, а Россия стала 57-й среди стран мира. Наихудшие показатели в сфере здравоохранения в Центрально-Африканской Республике, Афганистане и Сомали, которые занимают последние места рейтинга.

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