Доклад: Армения лидирует в регионе по качеству здравоохранения

PanARMENIAN.Net - Армения опережает всех своих соседей по качеству здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные нового отчета группы международных экспертов, составивших рейтинг 195 стран мира, опубликованный 19 мая в медицинском журнале The Lancet.

Так, Армения заняла 63-е место в индексе Доступности и качества здравоохранения, опередив соседние Азербайджан (68), Грузию (71), Турцию (80) и Иран (87).

В качестве приблизительной меры доступа населения к качественным услугам здравоохранения международная команда исследователей проанализировала уровень смертности в результате 32 заболеваний, которые обычно не считаются смертельными, если доступна эффективная медицинская помощь.

Первое место в рейтинге досталось Андорре, географически расположенной между Испанией (8) и Францией (15). В десятку лидеров вошли также Исландия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Австралия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург.

Великобритания заняла в рейтинге 30-е место, США - 35-е, а Россия стала 57-й среди стран мира. Наихудшие показатели в сфере здравоохранения в Центрально-Африканской Республике, Афганистане и Сомали, которые занимают последние места рейтинга.