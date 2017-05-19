Налбандян - генсеку СЕ: МГ ОБСЕ указал, что Азербайджан виновен в эскалации в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Наперекор последовательным призывам Минской группы ОБСЕ и международного сообщества строго соблюдать режим прекращения огня, Баку продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о перемирии. Об этом 19 мая на Кипре заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом.

Налбандян представил генсеку СЕ усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении создания условий с целью продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.

Армянский министр отметил, что Баку делает все возможное для торпедирования мирного процесса.

«Наперекор последовательным призывам Минской группы ОБСЕ и международного сообщества строго соблюдать режим прекращения огня, Баку продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о перемирии», - сказал Налбандян.

Он заявил, что Армения всегда призывает сопредседателей МГ ОБСЕ делать адресные заявления и называть ответственных за нарушение режима перемирия.

«Отвергая создание механизмов расследования, Азербайджан желает избежать ответственности за периодические нарушения режима перемирия, однако распространенное 18 мая сопредседателями Минской группы ОБСЕ нестандартное заявление четко указывает виновную сторону», – сказал Налбандян.

В ходе встречи также обсуждался ряд вопросов, касающихся вовлеченности Армении в Совете Европы. В данном контексте были затронуты вопросы эффективной реализации программы действий Армения-СЕ.

Налбандян представил Ягланду итоги состоявшихся 2 апреля 2017 года в Армении парламентских выборов. Армянский министр высоко оценил вклад международных партнеров, в частности Совета Европы и Венецианской комиссии в процесс проведения реформ, нацеленных на укрепление демократических институтов и электоральных процессов в Армении.

В ходе встречи собеседники коснулись процессов в ПАСЕ и необходимости принятия практических шагов с целью восстановления доверия к Ассамблее.

Ранее в своем выступлении в Никосии на 127 заседании Комитета министров Совета Европы и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Баку продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о перемирии.