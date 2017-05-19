Армянские спортсмены участвуют в европейских клубных чемпионатах
19 мая 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Спортсмены из Армении принимают участие в европейских клубных чемпионатах.
Член сборной Армении по спортивной гимнастике Ваагн Давтян продолжает выступать в Бундеслиге. На днях Давтян в составе клуба «Штраубенхардт» принял участие в первом туре чемпионата Германии и принес своей команде четыре очка (упражнение на кольцах - 14.2).
«Через несколько дней поеду для участие в третьем туре первенства, а второй тур пропущу. Чемпионат продолжится до декабря. Выступлю, пока будут приглашать. Одна часть сезона проводится после чемпионата Европы, другая - после первенства мира», - сказал Давтян, передает НОК РА.
Генеральный секретарь Федерации гимнастики Армении Гарник Сароян сообщил, что в эти дни на международном помосте выступает также Артур Давтян (многоборье). Он участвует в чемпионате Франции.
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