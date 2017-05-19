В Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложение
19 мая 2017 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook работает над функцией, которая будет отображать уведомления из привазанного аккаунта Instagram.
Сейчас Facebook тестирует возможность проверки уведомлений от связанных приложений (Instagram, Messenger) и быстрого переключения между ними.
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, которое находится на страничке в верхнем правом углу. Вместо того, чтобы просто предупреждать пользователя о пришедшем сообщении, функция покажет всплывающее меню, которое отображает все непрочитанные уведомления из Facebook, Messenger и Instagram, пишет DroidBug.
Представители Facebook уже подтвердили, что рассматривают способы, которые помогут людям всегда оставаться на связи и легко переключаться между своими аккаунтами Facebook, Messenger, и Instagram.
Для Facebook это также имеет смысл. Ведь, если постоянно показывать людям, что они пропустили в той или иной соцсети, то они больше времени будут тратить в приложениях и таким образом смогут увидеть больше рекламы. Ну а сами пользователи смогут быть уверены, что ничего не пропустят.
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