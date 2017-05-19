Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения

PanARMENIAN.Net - Американская певица Рианна представила несколько украшений из коллекции, созданной совместно с маркой Chopard.

Украшения она показала во время Каннского кинофестиваля. Рианна продемонстрировала серьги, колье и часы с драгоценными камнями, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. В качестве одного из официальных представителей марки выступает российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

О сотрудничестве марки с Рианной стало известно в начале апреля 2017 года. В линейке сочетается городской шик и гламур. «Я всегда была влюблена в изысканные ювелирные украшения Chopard, поэтому до сих пор не могу поверить в то, что создала совместную с брендом коллекцию», — сказала певица.

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