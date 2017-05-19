Азербайджан подверг минометному обстрелу собственные позиции (видео)
19 мая 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана, в последние дни умышленно обостряющие ситуацию на линии соприкосновения и прибегающие к различным провокациям, предприняли не умещающиеся в рамках здравого смысла действия. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР, Республики Арцах).
В заявлении отмечается, что установленные на переднем крае системы видеонаблюдения зафиксировали, что в промежутке 12:15-12:19 и 13:32-13:36 в направлении Сейсуллан-Ярымджа Азербайджан, по предварительным данным, открыл огонь из минометов калибра 60 мм по собственным позициям, в результате чего прогремели взрывы.
«Это вновь доказывает, что в лагере Азербайджана либо личный состав не владеет профессиональными навыками, либо отсутствует вертикальное управление, и любой командир может себе позволить принять подобное решение и реализовать. В противном случае подобными подлыми шагами военно-политическое руководство Азербайджана подготавливает почву для дальнейших провокаций.
Министерство обороны Арцаха сообщает, что в течение дня армянская сторона оставалась приверженной соблюдению режима перемирия и не предпринимала какие-либо действия», - говорится в заявлении.
В ночь с 18 на 19 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 90 раз.В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1300 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд), а в северо-восточном направлении – 60-мм миномет (1 снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).
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