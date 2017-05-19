Армянский меценат установил в Казахстане хачкар в память о репрессированных советских женщинах

PanARMENIAN.Net - В музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» в Казахстане 17 мая состоялось открытие армянского хачкара в память о репрессированных советских женщинах.

«АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников Родины, аббревиатура по первым буквам) –разговорное название 17 женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛв Акмолинской области,Казахстан(1938-1953). «АЛЖИР»– один из самых крупных советских женских лагерей, один из 3 островов «Архипелага ГУЛАГ».

Наряду с тысячами женщин различной национальности в его бараках отбывали свой срок и дочери Армении. Согласно имеющейся справке, в АЛЖИРе за годы его существования, находилось 79 женщин-армянок, пять из которых умерло в заключении.

На церемонии открытия присутствовал посол Армении в Казахстане Ара Саакян, начальник отдела по связям с армянскими общинами стран Средней Азии Миндиаспоры РА Анаит Зограбян; советник Министра обороны РА, генерал-лейтенант Мураз Саркисян, а также делегация армянской общины из города Алма-Ата и Астаны.

Памятник установлен по инициативе армянского мецената Грачья Погосяна, который узнав, что в числе заключенных лагеря были и армянки предложил установить на территории музейно-мемориального кладбища именно армянский хачкар. Инициативу поддержал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езраз, было получено официальное разрешение директора музейно-мемориального комплекса.

«Мы сегодня находимся на месте, где нашли покой представители практической каждой национальности нашей общей страны (Советского Союза – ред.). Здесь лежит много и наших соотечественниц – женщин армянской национальности. К сожалению, в нашей истории были темные годы, в которых пострадало много ни в чем неповинных людей. Особенно тяжело, когда страдают женщины и дети. Многие из этих узниц так и не услышали оправдательных приговоров, ушли из жизни, считаясь виновными», - отметил Погосян.

Церемонию освящения провел настоятель церкви Сурб Филиппос в Ташкенте, священник Тер Ованнес. Участники церемонии возложили цветы к хачкару, а также к православному и мусульманскому знакам памяти, установленным здесь несколько лет назад.

Ранее благотворитель и общественный деятель Грачья Погосян был награжден золотой медалью Министерства Диаспоры Армении, а также медалью «Золотое сердце» от имени Ассоциации воинов-интернационалистов.