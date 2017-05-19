Серж Танкян напишет музыку к российскому фэнтези блокбастеру
19 мая 2017 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Всмирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян напишет музыку к российскому фильму «Легенда о Коловрате».
«Танкян давно хотел написать музыку к большой эпической картине, и это его первый опыт работы с фильмом российского производства», - сообщили в пресс-службе компании «Централ партнершип», которая работает над лентой, пишет «Интерфакс».
«Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру «Легенда о Коловрате». Я мечтал о таком проекте последние несколько лет, соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы, - в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму», - заявил Танкян.
Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно.
«Серж Танкян, наверное, единственный в мире музыкант, умеющий совмещать в своем творчестве современные ритмы и ультимативную нежность. Ему удалось создать оригинальный саундтрек к фильму, который можно по праву поставить в один ряд с лучшими образцами мировой киномузыки», - отметил продюсер «Легенды о Коловрате» Джаник Файзиев.
Работа над музыкой полностью будет закончена к концу лета. Фильм «Легенда о Коловрате» производства «Централ партнершип» и киностудии КИТ выйдет в прокат 30 ноября 2017 года. Главные роли в российском фэнтези исполнили Илья Малаков, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший и Юлия Хлынина. В нем рассказывается о нашествии на Русь хана Батыя.
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