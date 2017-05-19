Американский штат Техас признал Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Американский штат Техас стал 46-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Палата представителей Техаса единогласно приняла резолюцию номер 191 «О признании Геноцида армян», пишет Armenian Weekly.

«Мы благодарны Палате представителей США за то, что они приняли правильную сторону, сделав свой динамичный штат членом союза, который чтит память 1.5 млн жертв Геноцида армян в противовес турецкой оппозиции», — сказала председатель Армянского национального комитета Америки Западного берега США Нора Овсепян.

Она назвала признание Техасом Геноцида большой победой, добавив, что уже 19 штатов Западного берега США признали Геноцид армян.

Ранее Вайоминг стал 45-м штатом США, признавшим Геноцид армян.«Зверства как армянского Геноцида, так и еврейского Холокоста были невообразимы»,- отметил губернатор штата Вайоминг Мэтью Мид в письме АНКА, таким образом признав Геноцид армян и приравняв его к Холокосту.

Геноцид армян признан многими странами, в частности, Уругваем, Россией, Францией, Литвой, Бундестагом Германии, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, а также парламентами Австрии, Чили, Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и сеймом Польши.