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ВС Азербайджана применили АГС и миномет на линии соприкосновения с силами НКР

ВС Азербайджана применили АГС и миномет на линии соприкосновения с силами НКР
20 мая 2017 - 10:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 20 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС более 100 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1750 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В восточном направлении линии соприкосновения противник применил АГС (32 снаряда), а в северо-восточном направлении - 60-мм миномет (7 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям для подавления активности противника.

В ночь на 19 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 90 раз.В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1300 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд), а в северо-восточном направлении – 60-мм миномет (1 снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).

20 мая, около 07:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Карен Сарибекович Даниелян, 1996 г.р.

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