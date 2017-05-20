Facebook запустил функцию заказа еды через приложение

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook запустила возможность заказа еды через приложение и сайт.

Сервис доступен пока лишь для части пользователей, его запуск стал возможен после расширения в октябре партнерства Facebook и сайтов доставки Delivery.com и Slice.

Для заказа еды пользователь должен выбрать в мобильном приложении или на сайте социальной сети обозначенный изображением гамбургера пункт Order Food («Заказать еду»), который откроет страницу со списком доступных для заказа еды ресторанов, пишет «Афиша» со ссылкой на TechCrunch.

Издание отмечает, что функция доступна лишь для части пользователей в США и работает нестабильно.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook работает над функцией, которая будет отображать уведомления из привазанного аккаунта Instagram.

Сейчас Facebook тестирует возможность проверки уведомлений от связанных приложений (Instagram, Messenger) и быстрого переключения между ними.