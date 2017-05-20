Мартин Киоун: Моуринью неправильно использует Мхитаряна
20 мая 2017 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-футболист лондонского «Арсенала» Мартин Киоун считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью неправильно использует полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в построениях МЮ.
«Манкунианцы не демонстрируют атакующей мощи, они никого не пугают. Не может быть, чтобы Мхитарян, который был лучшим плеймейкером прошлого сезона в Германии, бежал из нападения в защиту, как это было во встрече против лондонского «Арсенала». Жозе неправильно использует Генриха»,- отметил футболист, пишет Euro-Football со ссылкй на Daily Mail.
«Если бы Мхитарян выступал за «Челси», то играл бы на позиции Азара или Педро. Моуринью не знает, каким должен быть оптимальный состав его команды», - добавил Киоун.
В текущем сезоне Мхитарян провел в АПЛ 24 матча, забил 4 гола и отдал всего 1 ассист.
Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда», выполненный «ударом скорпиона», был признан лучшим голом сезона на сегодняшней церемонии вручения клубных наград. Мяч, забитый Генрихом, набрал 57% голосов болельщиков и обошел 250-й гол Уэйна Руни за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Сток Сити» (13%) и гол Поля Погба в ворота «Суонси» (9%).
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