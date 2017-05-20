Самбист Тигран Киракосян стал чемпионом Европы
20 мая 2017 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Минске стартовал чемпионат Европы по самбо. В первый день соревнований по спортивному самбо представитель Армении в весовой категории 52 кг Тигран Киракосян со счетом 5:0 победил азербайджанца Агасифа Самедова и завоевал титул чемпиона Европы.
В боевом самбо Арутюн Саргсян (57 кг) стал бронзовым призером, сообщает Федерация самбо Армении.
19-22 мая в Минске проходит чемпионат Европы по самбо среди мужчин, женщин, а также чемпионат по боевому самбо с участием 300 спортсменов из 29 стран.
Самое значимое
Российская теннисистка Мария Шарапова не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос» из-за скандала вокруг запрещенного препарата мельдоний, в употреблении которого призналась спортсменка.
Второе и третье места также заняли представители РФ - Владимир Потапов и Володя Гурлаков
13-14 мая проходит этап розыгрыша Кубка Европы по дзюдо, на котором Армению представляю 10 спортсменов проходит российском Оренбурге.
13 мая в Армении впервые пройдет открытый Кубок парапланеристов.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Кинокритики: «Нелюбовь» Звягинцева претендует на главный приз в Каннах «Нелюбовь» установила высочайшую планку для фестиваля», - написал он в завершение своей пятизвездочной рецензии на фильм
Исследователи назвали наиболее опасную для здоровья соцсеть Всего в исследовании приняли участие 1479 человек, возраст которых составлял от 14 до 24 лет
Более 140 человек погибли в результате атаки боевиков на авиабазу в Ливии Из 141 погибшего 103 оказались военнослужащими. Аль-Миcмари отметил, что среди жертв есть и мирные жители, которые работали на базе или находились неподалеку от нее
Facebook запустил функцию заказа еды через приложение Сервис доступен пока лишь для части пользователей, его запуск стал возможен после расширения в октябре партнерства Facebook и сайтов доставки Delivery.com и Slice