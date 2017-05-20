Самбист Тигран Киракосян стал чемпионом Европы

PanARMENIAN.Net - В Минске стартовал чемпионат Европы по самбо. В первый день соревнований по спортивному самбо представитель Армении в весовой категории 52 кг Тигран Киракосян со счетом 5:0 победил азербайджанца Агасифа Самедова и завоевал титул чемпиона Европы.

В боевом самбо Арутюн Саргсян (57 кг) стал бронзовым призером, сообщает Федерация самбо Армении.

19-22 мая в Минске проходит чемпионат Европы по самбо среди мужчин, женщин, а также чемпионат по боевому самбо с участием 300 спортсменов из 29 стран.