Исследователи назвали наиболее опасную для здоровья соцсеть
20 мая 2017 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Эксперты пришли к выводу, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет социальная сеть Instagram – приложение для обмена фото и видео. 19 мая Королевское общество общественного здоровья (RSPH) и Движение за здоровье молодежи опубликовали доклад, посвященный негативному влиянию социальных медиа на здоровье молодых людей.
Всего в исследовании приняли участие 1479 человек, возраст которых составлял от 14 до 24 лет. Молодые люди отвечали на вопросы, касающиеся, в частности, их любимых социальных сетей: добровольцы должны были оценить их по таким показателям, как «тревога», «одиночество», «депрессия», «издевательство», «создание внешнего имиджа». Всего присутствовало 14 позиций, рассматривавших такие популярные ресурсы, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter, пишет Naked Scienc со ссылкой на BBC.
Опрос показал, что наибольшую опасность представляет приложение Instagram. Его активное использование вело к усилению тревожности, ухудшению сна и появлению чувства собственной несостоятельности. Всего Instagram получил резко негативные оценки по 7 показателям. Второе «почетное» место досталось Snapchat-у. Сами ученые видят в этом прямую взаимосвязь, так как оба ресурса «заточены» под изображения, что заставляет человека чувствовать себя неполноценным при просмотре фотографий других людей.
Twitter и Facebook не оказывают такого негативного эффекта, хотя, согласно выводам, они тоже не приводят к душевному равновесию. А вот YouTube признали «положительным» ресурсом: он получил хорошие оценки по девяти пунктам, хотя и не способствовал хорошему сну. Стоит сказать, что сами авторы исследования в целом настроены резко негативно по отношению к социальным сетям, утверждая, что они усиливают тревожность.
Ранее другая группа исследователей пришла к выводу, что частое использование соцсетей увеличивает риск субъективного переживания социальной изоляции.
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat. Восемь первоначальных «фильтров лица» работают точно так же, как в Snapchat, и позволяют добавлять виртуальные уши коалы, ботанические очки, корону бабочек или морщинисто-гладкий макияж для себя и своих друзей на фотографиях или видео.
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