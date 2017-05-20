Трое юных велосипедистов из Армении примут участие в олимпийском фестивале
20 мая 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - По результатам чемпионата Армении по шоссейным велогонкам определились имена трех юных велосипедистов, которые примут участие в олимпийском фестивале в Венгрии.
Главный тренер сборной Армении сообщил, что в команду привлечены Аму Асубов, Оганес Ераносян и Генрих Ераносян, а Арман Азизян будет запасным.
Другие армянские велосипедисты готовятся к чемпионату Европы до 23 лет и среди юниоров на велотреке (18-23 июля, Португалия). Окончательный состав сборной будет определен после внутреннего чемпионата на велотреке.
«На чемпионате Армении по шоссейным велогонкам наши спортсмены выступили хорошо. До чемпионата Европы и олимпийского фестиваля есть время для подготовки. Есть над чем работать, попробуем восполнить все пробелмы. До чемпионата мира проведем сбор в Цахкадзоре», - сказал тренер, пишет пресс-служба НОК Армении.
Армен Гезалян отметил, что 20 мая вместе с ведущим армянским велосипедистом Эдгаром Степаняном отправится в Россию. Степанян в Туле примет участие в Гран-при, после чего в Москве выступит на мемориале Александра Лесникова.
Наставник также отметил, что в 2017 году на чемпионатах Европы и мира по шоссейным велогонкам планируется участие Грачья Шабояна.
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