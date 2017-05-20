Армянские ушуисты завоевали 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на ЧЕ
20 мая 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тбилиси 19 мая завершился чемпионат Европы по традиционному ушу среди взрослых, юниоров (до 18 лет) и юношей (до 16 лет). В заключительный день соревнований армянские ушуисты выиграли три финальных поединка из четырех.
Золотые медали завоевали Арсен Багрян (48 кг, юноши), Вардан Даниелян (56 кг, юниоры) и Айк Гаспарян (56 кг, взрослые). Ребекка Баласанян (65 кг, юниоры) удостоилась серебряной награды.
Сборная Армении была представлена 14 ушуистами, которые соревновались в дисциплинах циньда (7 спортсменов), таолу (комплекс двигательных упражнений, 5) и винь-чунь (2).
В общей сложности армянская команда завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
«В целом я доволен выступлением наших спортсменов. Мы впервые выступали в традиционном ушу, а не в спортивном (саньда). Результаты говорят сами за себя. Теперь будем готовиться к Универсиаде (Тайбэй, 19-30 августа) и чемпионату мира (Казан, с 27 сентября по 3 октября). На Универисаде у нас будет два участника, а на первенстве мира планируем выступить как минимум восемью спортсменами»,- сказал президент Федерации традиционного ушу Армении Тигран Чобанян, пишет пресс-служба НОК РА.
В ЧЕ принимали участие 800 спортсменов из 28 стран. 20 мая состоится церемония награждения и закрытия турнира.
Самое значимое
Российская теннисистка Мария Шарапова не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос» из-за скандала вокруг запрещенного препарата мельдоний, в употреблении которого призналась спортсменка.
Второе и третье места также заняли представители РФ - Владимир Потапов и Володя Гурлаков
13-14 мая проходит этап розыгрыша Кубка Европы по дзюдо, на котором Армению представляю 10 спортсменов проходит российском Оренбурге.
13 мая в Армении впервые пройдет открытый Кубок парапланеристов.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Кинокритики: «Нелюбовь» Звягинцева претендует на главный приз в Каннах «Нелюбовь» установила высочайшую планку для фестиваля», - написал он в завершение своей пятизвездочной рецензии на фильм
Исследователи назвали наиболее опасную для здоровья соцсеть Всего в исследовании приняли участие 1479 человек, возраст которых составлял от 14 до 24 лет
Более 140 человек погибли в результате атаки боевиков на авиабазу в Ливии Из 141 погибшего 103 оказались военнослужащими. Аль-Миcмари отметил, что среди жертв есть и мирные жители, которые работали на базе или находились неподалеку от нее
Facebook запустил функцию заказа еды через приложение Сервис доступен пока лишь для части пользователей, его запуск стал возможен после расширения в октябре партнерства Facebook и сайтов доставки Delivery.com и Slice