Армянские ушуисты завоевали 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В Тбилиси 19 мая завершился чемпионат Европы по традиционному ушу среди взрослых, юниоров (до 18 лет) и юношей (до 16 лет). В заключительный день соревнований армянские ушуисты выиграли три финальных поединка из четырех.

Золотые медали завоевали Арсен Багрян (48 кг, юноши), Вардан Даниелян (56 кг, юниоры) и Айк Гаспарян (56 кг, взрослые). Ребекка Баласанян (65 кг, юниоры) удостоилась серебряной награды.

Сборная Армении была представлена 14 ушуистами, которые соревновались в дисциплинах циньда (7 спортсменов), таолу (комплекс двигательных упражнений, 5) и винь-чунь (2).

В общей сложности армянская команда завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

«В целом я доволен выступлением наших спортсменов. Мы впервые выступали в традиционном ушу, а не в спортивном (саньда). Результаты говорят сами за себя. Теперь будем готовиться к Универсиаде (Тайбэй, 19-30 августа) и чемпионату мира (Казан, с 27 сентября по 3 октября). На Универисаде у нас будет два участника, а на первенстве мира планируем выступить как минимум восемью спортсменами»,- сказал президент Федерации традиционного ушу Армении Тигран Чобанян, пишет пресс-служба НОК РА.

В ЧЕ принимали участие 800 спортсменов из 28 стран. 20 мая состоится церемония награждения и закрытия турнира.