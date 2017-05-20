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Армения намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Индией

Армения намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Индией
20 мая 2017 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Индией. В целях изучения возможностей для сотрудничества в области обороны между Арменией и Индией, в Индию с рабочим визитом 16-20 мая отбыла делегация министерства обороны РА во главе с министром обороны Левоном Айвазяном.

Индийскую делегацию возглавлял секретарь по вопросам планирования и международного сотрудничества МО Шамбу Кумаран.

Стороны подчеркнули, что на фоне дружественных отношений двух стран и наличия высокого политического диалога существует большой потенциал для активизации сотрудничества в оборонной сфере.

Стороны также подчеркнули общность подходов двух стран к вопросам региональной и международной повестки и выразили готовность к продолжению сотрудничества в международных структурах.

В рамках визита армянская делегация побывала в различных воинских частях Индии, а также военных предприятиях. Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере ВПК.

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