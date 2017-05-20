На «Детской Новой волне-2017» Армению представит ученица Игоря Крутого
20 мая 2017 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученица известного российского композитора Игоря Крутого Анаит Адамян представит Армению на конкурсе «Детская Новая волна–2017».
В этом году финал конкурса состоится 31 мая и 1 июня в Крыму.
13-летняя Анаит поет с пяти лет.
«Мои вокальные способности заметили родители, а с десяти лет я занимаюсь вокалом профессионально. Когда будет готов мой первый сольный альбом, я скорее всего, назову его Sunglasses. Сегодня невероятно счастлива, что стала участницей «Детской Новой волны», - призналась Анаит, пишет «Новости-Армения».
По ее словам, участие в таких проектах дает большой опыт, как в вопросах исполнительского мастерства, так и в навыках общения. Выбирая песни для конкурсной программы, предпочла те, которые сама слушает с удовольствием вместе с друзьями.
Заветная мечта юной певицы – стать мировой звездой, побывать в Америке и получить в подарок большого мягкого игрушечного мишку. Анаит обожает петь, гулять с друзьями, плавать в море, отдыхать в родном Ереване. Занималась художественной гимнастикой и большим теннисом. Хотела бы спеть с Александром Панайотовым.
Анаит в 2016 году вместе с другой армянской певицей Мери Варданян заняла второе место на международном конкурсе «Детское Евровидение-2016» на Мальте.
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