Вышел последний трейлер «Мумии» с Томом Крузом

PanARMENIAN.Net - Компания Universal Pictures представила новый и последний трейлер фильма «Мумия», главную роль в котором исполнит известный актер Том Круз.

Премьера ленты, режиссером которой выступил Алекс Куртцман, состоится 8 июня.

Также в фильме снимаются такие известные актеры как София Бутелла, Рассел Кроу и Аннабель Уоллис.

Лента расскажет об отряде специального назначения, который отправляют в пустыню для того, чтобы обезвредить террористическую группировку.

Вместо врагов они находят только древний саркофаг, и решают перевезти его на базу.Во время перелета мумия, которая находилась в саркофаге, возвращается к жизни с намерением захватить мир.

Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса». За лентой последовали несколько сиквелов, в том числе одноименная комедийная трилогия с Бренданом Фрейзером.