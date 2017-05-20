Вышел последний трейлер «Мумии» с Томом Крузом (видео)
20 мая 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Universal Pictures представила новый и последний трейлер фильма «Мумия», главную роль в котором исполнит известный актер Том Круз.
Премьера ленты, режиссером которой выступил Алекс Куртцман, состоится 8 июня.
Также в фильме снимаются такие известные актеры как София Бутелла, Рассел Кроу и Аннабель Уоллис.
Лента расскажет об отряде специального назначения, который отправляют в пустыню для того, чтобы обезвредить террористическую группировку.
Вместо врагов они находят только древний саркофаг, и решают перевезти его на базу.Во время перелета мумия, которая находилась в саркофаге, возвращается к жизни с намерением захватить мир.
Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса». За лентой последовали несколько сиквелов, в том числе одноименная комедийная трилогия с Бренданом Фрейзером.
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Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля «Кинотавр» 14 июня в Сочи.
Создатели фильм ранее сообщали, что бюджет картины составляет около $100 млн, однако на киносайте Box Office Mojo указано, что бюджет фильма - $90 млн
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