Мадридский «Реал» стал 33-кратным чемпионом Испании

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» в 33-й раз стал чемпионом Испании.

21 мая на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге «Реал» в матче заключительного тура чемпионата Испании одержал победу над «Малагой» со счетом 2:0 и выиграл Примеру в рекордный 33-й раз, сообщает официальный сайт клуба.

У «Барселоны» 24 титула.

Счет в матче уже на второй минуте открыл Криштиану Роналду, после чего матч проходил в достаточно равной борьбе с опасными моментами и у тех, и у других ворот. Через 10 минут после начала второго тайма Карим Бензема удвоил преимущество Королевского клуба, установив на табло окончательный счет, означающий победу «сливочных» не только в конкретном матче, но и в Ла Лиге в целом.

3 июня «Реал Мадрид» сыграет с «Ювентусом» в рамках финального матча Лиги Чемпионов.