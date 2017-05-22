ВС Азербайджана применили 60-мм миномет на линии соприкосновения с силами НКР

PanARMENIAN.Net - 21 мая и в ночь на 22 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС около 80 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 750 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В северном направлении передовой азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (4 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном, воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

В ночь на 20 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС более 100 раз нарушил режим перемирия.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1750 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении линии соприкосновения противник применил АГС (32 снаряда), а в северо-восточном направлении - 60-мм миномет (7 снарядов).

20 мая, около 07:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Карен Сарибекович Даниелян, 1996 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.