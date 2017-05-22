Шарлю Азнавуру исполнилось 93 года
22 мая 2017 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарному французскому шансонье, композитору, поэту, писателю и актеру армянского происхождения Шарлю Азнавуру 22 мая исполняется 93 года.
Шансонье, настоящее имя которого Шахнур Вахинак Азнавурян, родился в 1924 году в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии, приехавших во Францию в 1922 году.
Азнавур с 9 лет пел и играл на сцене, уже в 1936 году дебютировал в кино. Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. Обоих заметила Эдит Пиаф, и в 1946 году Азнавур и Рош приняли участие в ее турне по Франции и США. С этого времени начинается профессиональная карьера Азнавура как шансонье. Однако решительный прорыв на музыкальный олимп произошел в 1956 году, после удачных концертов в Касабланке и Париже, где в известном зале «Олимпия» он долгое время выступал трижды в день. В начале 1960-х годов Азнавур дал концерты в нью-йоркских залах Carnegie Hall и Ambassador Hotel, а позже на фирме Фрэнка Синатры Reprise Records выпустил свой первый американский альбом.
К 60-й годовщине Геноцида армян, Азнавуром и его постоянным соавтором Жоржем Гарваренцем была написана песня «Они пали». На армянскую тематику написаны также его песни «Автобиография», «Джан» и «Нежная Армения». Азнавур с дочерью Седой на армянском исполнил «Ашхарумс» Саят-Новы.
В 1988 году после землетрясения в Спитаке Азнавур основал благотворительную ассоциацию «Азнавур для Армении» и организовал несколько акций по сбору помощи пострадавшим, в частности, около 90 французских певцов и актеров приняли участие в записи видеоклипа Pour toi Arménie. Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Именем Азнавура при жизни названа площадь в Ереване, памятник ему установлен в армянском городе Гюмри.
26 декабря 2008 года Шарль Азнавур стал гражданином Армении. Президент Серж Саргсян подписал указ о присвоении гражданства не только Азнавуру, но и его импресарио Левону Саяну
Азнавуром написано около 1300 песен, исполнявшихся им самим, а также Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Миннелли, Хулио Иглесиасом и другими. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Л. Паваротти, П. Доминго, П. Каас, Л. Миннелли, Э. Сегара и другими.
Азнавур сыграл в 60 фильмах и продал более 180 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
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