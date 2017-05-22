Левон Аронян примет участие в супертурнире Norway Chess
22 мая 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграет в супертурнире Norway Chess, который пройдет с 5 по 17 июня в Ставангере в пятый раз пройдет.
Состав: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения), Хикару Накамура (США), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Сергей Карякин (Россия).
В супертурнире будет 9 туров.
В апреле 2017-го Аронян стал чемпионом турнира Grenke Chess Classic 2017, одержав 4 победы подряд.
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