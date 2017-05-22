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Трамп призвал мусульманские страны объединиться против терроризма

Трамп призвал мусульманские страны объединиться против терроризма
22 мая 2017 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран с преимущественно мусульманским населением бороться против террора. Об этом он заявил в ходе программной речи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Трамп заявил, что все союзники США должны брать на себя ответственность за борьбу с террором, а не ждать, пока всех врагов победит Америка. Однако большую часть речи он говорил в примирительном ключе, подчеркивал, что США никого не собираются учить, как жить, и будут действовать из прагматических соображений.

При этом Трамп обрушился с резкой критикой на Иран, обвинив Тегеран в поддержке терроризма, пишет РИА Новости.

Это заявление стало тем более веским, что 20 мая США заключили с соперником Ирана Саудовской Аравией рекордную сделку на поставки оружия.

Трамп не упомянул о своих предыдущих заявлениях об исламе, которые вызвали протесты в США и за их пределами.

Главным посылом Трампа стала необходимость создать «коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм».

«Мы можем преодолеть это зло, если силы добра будут объединенными и крепкими и если каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести свою часть бремени», — сказал Трамп.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Трамп призвал лидеров мусульманских стран объединиться против террора
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