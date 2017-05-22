Шер удостоилась премии «Икона» на Billboard Music Awards 2017
22 мая 2017 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - 71-летняя известная американская певица и актриса армянского происхождения Шер (Шерилин Саркисян) стала лауреатом премии «Икона» на 25-й церемонии Billboard Music Awards 2017, которая состоялась 21 мая в Лас-Вегасе.
Шер выступила на церемонии с масштабным перфомансом. Она спела свои известные песни If I Could Turn Back Time и Believe, представ перед зрителями в смелых образах, пишет AceShowbiz.
Шер появилась на музыкальной премии впервые за 15 лет.
Премии «Икона» в разное время удостаивались Стиви Уандер, Принс, Селин Дион, Дженнифер Лопес и другие известные исполнители.
Photo: QMI Agency/ REX
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