Группа компаний «Ташир» купила здание редакции «Известий» в Москве
22 мая 2017 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа компаний «Ташир» завершила сделку по покупке здания редакции «Известий» в Москве и приступила к его реновации. Проект предполагает создание нового современного многофункционального комплекса, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с проектом.
По его словам, стоимость инвестиций группы в проект реновации составит порядка 150 миллионов долларов.
«Проект предполагает реконструкцию знакового для столицы и москвичей здания «Известий» и создание нового современного многофункционального комплекса», — отметил он.
Как отметил источник, фасад здания редакции «Известий» будет полностью сохранен, а в результате реновации появится новый комплекс, включающий гостиницу на 250 номеров, офисную часть, а также предприятия общественного питания и торговли. Источник отметил, что перепрофилированию подлежит лишь наземная часть здания.
«Ташир» - крупнейшая в России диверсифицированная промышленно-строительная группа федерального масштаба, объединяющая более 200 компаний.Президентом и основателем группы компаний «Ташир» является армянкий бизнесмен Самвел Карапетян.
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