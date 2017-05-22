Reuters: Израиль перед визитом Трампа пошел на ряд уступок Палестине
22 мая 2017 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Израиль перед визитом президента США Дональда Трампа пошел на ряд экономических уступок для Палестины.
«Кабинет по безопасности одобрил экономические меры, которые облегчат повседневную жизнь в Палестинской автономии после того, как Трамп, который приезжает завтра, попросил о действиях по укреплению доверия», — говорится в заявлении ведомства.
По словам одного из источников, уступки Палестине не ставят под угрозу интересы Израиля, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что американский лидер попытается объединить иудеев, мусульман и христиан против терроризма.
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