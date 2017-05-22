// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Более 30 млн человек стали внутренними беженцами в 2016 году

Более 30 млн человек стали внутренними беженцами в 2016 году
22 мая 2017 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек.

Каждую секунду в 2016 году один человек становился внутренним беженцем. Об этом говорится в представленном в Нью-Йорке 22 мая докладе, составленном совместно Норвежским советом по делам беженцев и Центром мониторинга внутренних перемещений. Всего число лиц, вынужденных стать внутренними мигрантами составило почти 40 миллионов человек, пишет Deutsche Welle.

Конфликты стали причиной бегства из мест проживания почти семи миллионов мужчин, женщин и детей. Наиболее высоким является число этой категории внутренних беженцев в Конго - 920 000 человек. За ней следуют Сирия (824 000) и Ирак (660 000) человек.

Почти 24 миллиона человек вынуждены были покинуть насиженные места вследствие природных катастроф, таких, как наводнения, ураганы, пожары. Среди этой категории лиц речь, прежде всего, идет о жителях бедных стран.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В 2016 году в мире появилось более 30 миллионов внутренних беженцев
 Самое значимое
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Навальный: «Повар Путина» учредил ООО на территории российской авиабазы в Ереване По словам Навального, через этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа
В Москве состоится концерт проекта «Тайны Армении» Концерт будет приурочен к 130-летию со дня рождения Сергея Бархударяна и 120-летию со дня рождения Аро Степаняна
Шугаев: Россия продолжит поставки вертолетов и систем ПВО Армении в 2017 году По словам исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, реализация плана по оснащению национальных контингентов КСОР ОДКБ вооружением, передаваемым на безвозмездной основе, может возобновиться в ближайшие годы
ЦИК Армении удалит с сайта персональные данные 4000 избирателей Согласно требованиям Избирательного кодекса, ЦИК Армении опубликовал отсканированные списки избирателей, принявших участие в голосовании на парламентских выборах