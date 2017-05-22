Более 30 млн человек стали внутренними беженцами в 2016 году

PanARMENIAN.Net - Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек.

Каждую секунду в 2016 году один человек становился внутренним беженцем. Об этом говорится в представленном в Нью-Йорке 22 мая докладе, составленном совместно Норвежским советом по делам беженцев и Центром мониторинга внутренних перемещений. Всего число лиц, вынужденных стать внутренними мигрантами составило почти 40 миллионов человек, пишет Deutsche Welle.

Конфликты стали причиной бегства из мест проживания почти семи миллионов мужчин, женщин и детей. Наиболее высоким является число этой категории внутренних беженцев в Конго - 920 000 человек. За ней следуют Сирия (824 000) и Ирак (660 000) человек.

Почти 24 миллиона человек вынуждены были покинуть насиженные места вследствие природных катастроф, таких, как наводнения, ураганы, пожары. Среди этой категории лиц речь, прежде всего, идет о жителях бедных стран.