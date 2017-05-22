Тиллерсон: США выразили свое разочарование в связи со стычками у посольства Турции в Вашингтоне

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выразили турецким официальным лицам свое разочарование в связи со стычками, произошедшими несколько дней назад, когда сотрудники турецких служб безопасности, вероятно, напали на демонстрантов в Вашингтоне.

Тиллерсон сказал, что послу Турции в США было заявлено, что подобное проявление насилия «просто неприемлемо».

«Ведется расследование», – пояснил он, добавив, что он дождется результатов и лишь после этого будет принимать решение об официальных ответных мерах, пишет «Голос Америки» со ссылкой на телеканал Fox News.

Столкновения между сотрудниками турецких служб безопасности и демонстрантами у резиденции турецкого посла произошли во время визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сотрудники Турецкой службы «Голоса Америки» находились у резиденции посла и сделали видеозапись, из которой следует, что наряд турецких спецслужб внезапно набросился на демонстрантов, повалил их на землю и начал пинать их, пока американские полицейские не оттеснили турецких силовиков. На видео показано, что Эрдоган стоит у своего лимузина, наблюдая за дракой.

Американские власти на короткое время задержали двух членов группы, обеспечивавшей безопасность Эрдогана, но вскоре отпустили их в соответствии с дипломатическим протоколом, наделяющим неприкосновенностью людей, сопровождающих иностранных высокопоставленных лиц.

Некоторые американские законодатели призывают к более решительным действиям со стороны США. Республиканский сенатор Джон Маккейн призвал выслать из страны турецкого посла.