Взрыв в больнице Бангкока: 23 человека пострадали
22 мая 2017 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 22 мая в центральном районе столицы Таиланда в больнице Пхрамонгкутклао прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 23 человека.
По предварительным данным, взрыв произошел в приемной для вышедших на пенсию должностных лиц. В основном, люди пострадали от осколков, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Nation.
По словам заместителя начальника полиции Сривара Рансибрахманакула, на месте взрыва были обнаружены следы взрывчатки.
«Подтверждено, что это была бомба. Мы должны созвать совещание, прежде чем сможем сказать что-то еще. На данный момент я могу подтвердить, что это была бомба», — отметил представитель полиции. Он добавил, что на месте взрыв были найдены провода.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва стала утечка газа.
Photo. REUTERS/Athit Perawongmetha
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