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В Брюсселе запретили акцию сторонников Эрдогана

В Брюсселе запретили акцию сторонников Эрдогана
22 мая 2017 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Мэр Брюсселя Иван Майор из соображений безопасности запретил акцию сторонников президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, которую они намеревались провести в день его прибытия в столицу Бельгии 24 мая.

«В момент проведения референдума в Турции о расширении полномочий президента Эрдогана у посольства Турции (в Брюсселе – ред.) произошли столкновения между его сторонниками и противниками с применением холодного оружия. Это закончилось плохо, были раненые», - пояснил свое решение столичный градоначальник в эфире телерадиокомпании RTBF, пишет РИА Новости.

Президент Турции прибудет в Брюссель для участия в саммите НАТО 25 мая.

В драке 30 марта у посольства Турции в бельгийской столице не менее пяти человек получили различные ранения, включая ножевые. В столкновениях, которые пресекла полиция, участвовали от 150 до 200 человек.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Мэр Брюсселя запретил акцию сторонников президента Турции
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