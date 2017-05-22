ЦИК Армении удалит с сайта персональные данные 4000 избирателей

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Армении удалит персональные данные 4 тысяч избирателей со своего сайта. Об этом сказала 22 мая журналистам начальник агентства по защите персональных данных аппарата Министерства юстиции Армении Шушан Дойдоян.

Согласно требованиям Избирательного кодекса, ЦИК Армении опубликовал отсканированные списки избирателей, принявших участие в голосовании на парламентских выборах.

«На прошлой неделе мы представили результаты проведенного административного производства, по итогам которого потребовали у ЦИК удалить с сайта ведомства паспортные данные 4 тыс избирателей, поскольку это является нарушением закона «О защите персональных данных», - сказала Дойдоян, пишет «Новости-Армения».

Она напомнила, что ЦИК не должен был размещать на сайте все паспортные данные избирателей, ограничившись лишь их именем и фамилией и адресом, как предусмотрено законом.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание шестого созыва. В них принимали участие пять партий и четыре партийных блока. Это первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.