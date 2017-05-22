ЦИК Армении удалит с сайта персональные данные 4000 избирателей
22 мая 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Армении удалит персональные данные 4 тысяч избирателей со своего сайта. Об этом сказала 22 мая журналистам начальник агентства по защите персональных данных аппарата Министерства юстиции Армении Шушан Дойдоян.
Согласно требованиям Избирательного кодекса, ЦИК Армении опубликовал отсканированные списки избирателей, принявших участие в голосовании на парламентских выборах.
«На прошлой неделе мы представили результаты проведенного административного производства, по итогам которого потребовали у ЦИК удалить с сайта ведомства паспортные данные 4 тыс избирателей, поскольку это является нарушением закона «О защите персональных данных», - сказала Дойдоян, пишет «Новости-Армения».
Она напомнила, что ЦИК не должен был размещать на сайте все паспортные данные избирателей, ограничившись лишь их именем и фамилией и адресом, как предусмотрено законом.
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