Шугаев: Россия продолжит поставки вертолетов и систем ПВО Армении в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Россия продолжит поставки вооружения Армении в 2017 году. Об этом заявил в Минске директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«В 2017 году Россия продолжит поставки оборонной продукции в соответствии с указанными договорами (соглашения о сотрудничестве в области обороны с Беларусью, Арменией и Казахстаном). Это, прежде всего, авиационная техника, в частности, вертолеты, системы противовоздушной обороны и бронированные транспортные средства», - сказал Шугаев, пишет агетство Sputnik.

По словам исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, в ближайшие годы может возобновиться реализация плана по оснащению национальных контингентов КСОР ОДКБ вооружением, передаваемым на безвозмездной основе.

«План того, какие виды техники и продукции военного назначения, а также срока их поставки конкретному государству, подготовлен, практически согласован всеми государствами и должен был вступить в действие в 2015-2016 годах. Однако, из-за таких проблем, как кризис и санкции, мы приняли решение прекратить осуществление этого плана, но только в отношении безвозмездных поставок», - сказал Семериков, добавив, что полное возобновление реализации плана возможно в 2018-2019 годах.

В июне 2015 года Армения подписала соглашение с Россией, согласно которому в рамках армяно-российского договора получила экспортный кредит на сумму 200 миллионов долларов для покупки оружия. Соглашение предусматривает приобретение военной продукции российского производства, оно вступило в силу 10 февраля 2016 года.