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Навальный: «Повар Путина» учредил ООО на территории российской авиабазы в Ереване

Навальный: «Повар Путина» учредил ООО на территории российской авиабазы в Ереване
22 мая 2017 - 18:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), российский оппозиционер и юрист Алексей Навальный сообщил, что обнаружил и документально доказал существование картеля, созданного знаменитым ресторатором, «поваром Путина» Евгением Пригожиным. По словам Навального, через этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа.

На сайте оппозиционера опубликован документ, согласно которому, ряд компаний Пригожина имеют филиалы и располагают офисами на закрытой территории - воинских частях Минобороны РФ. В их числе также российская авиабаза «Эребуни» в Ереване. Там филиал учредило ООО «АСП».

В публикации Навального отмечается, что всего было присвоено более 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, по оценке оппозиционера, похищено. Он отмечает, что картель на 23 миллиарда - это то, что они смогли доказать документально, а всего через эти филиалы прошло более 180 миллиардов рублей.

22 мая Федеральная антимонопольная служба должна вынести решение по картелю. В связи с этим Навальный выразил опасение, что ведомство не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и сильно смягчит дело, назначив минимальные штрафы или вообще закрыв его.

Ранее Навальный представил видеоролик, рассказывающий об «истории успеха» предпринимателя Евгения Пригожина, также известного как «повар Путина». По данным ФБК, в 2003 году компания Пригожина организовывала банкет по случаю дня рождения Владимира Путина, в 2008 обслуживала инаугурацию Медведева. С 2010 года Пригожин отвечает за питание сотрудников МЧС, с 2011 - за питание школьников в школах Москвы, с 2012 - за питание в военных частях. Далее компания Пригожина получила подряды на уборку и обслуживание ЖКХ, текущий ремонт объектов минобороны. Также расследователи рассказали об элитной дорогостоящей собственности Пригожина.

Ссылки по теме:
Navalny.com. ФБК раскрыл и доказал крупнейший картель: повар Путина и 23 миллиарда
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