Трамп в Иерусалиме послушал духовные песни в исполнении армянского хора
23 мая 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 мая прибывшие в Израиль президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп посетили иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня.
Там президент и его супруга встретились с представителями конфессий, между которыми разделен храм.
В армянской части храма чета Трампов послушала армянские шараканы (армянские духовные песни – ред.) в исполнении хора Духовной семинарии Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, сообщает священник Апостольской кафедры святого Иакова в Иерусалиме, отец Овнан Багдасарян.
После чего архиепископ Севан Гарибян рассказал президентской чете об Армянской церкви и армянском народе.
Конфессии армянской, греко-православной и римско-католической церквей отвечают за управление различных частейхрама Гроба Господня в Иерусалиме, однако совместно несут ответственность за святыню.
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