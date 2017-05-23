Трамп в Иерусалиме послушал духовные песни в исполнении армянского хора

PanARMENIAN.Net - 22 мая прибывшие в Израиль президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп посетили иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня.

Там президент и его супруга встретились с представителями конфессий, между которыми разделен храм.

В армянской части храма чета Трампов послушала армянские шараканы (армянские духовные песни – ред.) в исполнении хора Духовной семинарии Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, сообщает священник Апостольской кафедры святого Иакова в Иерусалиме, отец Овнан Багдасарян.

После чего архиепископ Севан Гарибян рассказал президентской чете об Армянской церкви и армянском народе.

Конфессии армянской, греко-православной и римско-католической церквей отвечают за управление различных частейхрама Гроба Господня в Иерусалиме, однако совместно несут ответственность за святыню.